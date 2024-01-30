Журова назвала «золотыми» российских фигуристов после решения ISU

Советская и российская конькобежка, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе со «Звездой» заявила, что несмотря на то, что после аннулирования результатов фигуристки Камилы Валиевой сборная России по фигурному катанию оказалась на третьем месте, для всех они являются «золотыми».

«Ребята жили два года с полным пониманием, что они олимпийские чемпионы, и мы все так считаем. Теперь такое стечение обстоятельств, что могло быть хуже - могло быть не призовое место», - рассказала Журова.

Олимпийская чемпионка отметила, что даже когда вычли очки российской спортсменки Камилы Валиевой, которые она заработала в команде, получилось так, что сборной России все равно досталось третье место.

«Представляете, какой уровень, какой отрыв у нас был? Что минус одно выступление, минус очки двух дней дало возможность занять нам третье место. Как команда наша выступила! Конечно, они золотые», - сказала спортсменка.

По словам конькобежки, российские фигуристы по протоколу официально являются бронзовыми чемпионами. Однако, как сказала спортсменка, все понимают, что это - золото. Светлана Журова добавила, что необходимо в России документально подтвердить, что российские фигуристы, которые выступили на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, являются олимпийскими чемпионами.

Напомним, что после того, как Спортивный арбитражный суд аннулировал результаты Камилы Валиевой на выступлении на Олимпиаде-2022 в Пекине, российская сборная опустилась на третье место в командном турнире фигуристов.