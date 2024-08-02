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В Париже расследуют травлю арт-директора открытия Олимпиады

Постановщик заявил, что ему угрожают расправой из-за его происхождения и сексуальной ориентации.
Алексей Курильченко 2024-08-02 14:33:22
© Фото: LIONEL BONAVENTURE, XinHua, Globallookpress

Прокуратура Парижа начала расследование травли в отношении Тома Жолли, художественного руководителя церемонии открытия летней Олимпиады в столице Франции. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники во французских правоохранительных органах.

По данным источника, Жолли пожаловался на клевету и угрозы расправой из-за его происхождения и сексуальной ориентации - Тома женат на мужчине. Постановщик утверждает, что его преследуют из-за того, что он якобы уроженец Израиля - на самом деле он родился в столице Нормандии Руане.

Напомним, что церемония открытия летней Олимпиады в Париже состоялась 26 июля. Мероприятие содержало сцену с участием переодетых в женскую одежду бородатых актеров. Многие увидели в этой сцене пародию на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», на которой изображена трапеза Иисуса Христа со своими учениками. Сцена вызвала скандал - христиане восприняли ее как оскорбление.

Впоследствии организаторы извинились за эту сцену, а Тома Жолли заявил, что не планировал провоцировать людей своей постановкой.

В Кремле отметили, что церемония открытия содержала в себе огромное количество «отвратительных эксцессов». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков похвалил общую режиссуру и задумку сделать весь город ареной открытия.

#в стране и мире #Олимпиада #травля #Париж #В ИноСМИ #тома жолли
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