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Кремль: Путин не видел открытие Олимпиады в Париже, и слава Богу

Дмитрий Песков заявил, что он не видел полную версию открытия, но нашел в Интернете «выжимку».
Тимур Шерзад 2024-08-01 17:52:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не видел открытие Олимпиады в Париже, и слава Богу. 

«Не думаю. Нет. Да и слава Богу!» - ответил на соответствующий вопрос «Комсомольской правды» Песков. 

Он добавил, что сам не смотрел полную версию, но нашел в Интернете краткую выжимку. При этом Песков похвалил общую режиссуру и задумку сделать весь город ареной открытия. 

Дмитрий Песков добавил, что при этом сценарий мероприятия содержал такое количество отвратительных эксцессов, что они испортили все остальное, что там было. 

Также Песков заявил, что Путин ведет здоровый образ жизни, и назвал его физически сильным мужчиной. 

#в стране и мире #открытие #Олимпиада #Париж #Владимир Путин #Дмитрий Песков
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