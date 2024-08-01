Кремль: Путин не видел открытие Олимпиады в Париже, и слава Богу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не видел открытие Олимпиады в Париже, и слава Богу.

«Не думаю. Нет. Да и слава Богу!» - ответил на соответствующий вопрос «Комсомольской правды» Песков.

Он добавил, что сам не смотрел полную версию, но нашел в Интернете краткую выжимку. При этом Песков похвалил общую режиссуру и задумку сделать весь город ареной открытия.

Дмитрий Песков добавил, что при этом сценарий мероприятия содержал такое количество отвратительных эксцессов, что они испортили все остальное, что там было.

Также Песков заявил, что Путин ведет здоровый образ жизни, и назвал его физически сильным мужчиной.