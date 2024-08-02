Тело ребенка извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле

Спасатели вытащили из-под обломков обрушившегося в Нижнем Тагиле жилого дома тело ребенка. Об этом сообщили в МЧС России.
«Предварительно, это девочка», - говорится в заявлении ведомства.
Таким образом, число погибших в результате происшествия выросло до пяти человек.
Напомним, что число пострадавших в результате взрыва увеличилось до 20 человек. По предварительным данным, причиной разрушения послужил взрыв газовоздушной смеси.
Ранее в МЧС России также сообщали о поиске трех детей под завалами дома. Уточнялось также, что судьба пятерых жильцов дома остается неизвестной.
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