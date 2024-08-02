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Тело ребенка извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле

Число погибших выросло до пяти человек.
Глеб Владовский 2024-08-02 14:26:20
© Фото: МЧС РФ

Спасатели вытащили из-под обломков обрушившегося в Нижнем Тагиле жилого дома тело ребенка. Об этом сообщили в МЧС России.

«Предварительно, это девочка», - говорится в заявлении ведомства.

Таким образом, число погибших в результате происшествия выросло до пяти человек.

Напомним, что число пострадавших в результате взрыва увеличилось до 20 человек. По предварительным данным, причиной разрушения послужил взрыв газовоздушной смеси.

Ранее в МЧС России также сообщали о поиске трех детей под завалами дома. Уточнялось также, что судьба пятерых жильцов дома остается неизвестной. 

#в стране и мире #МЧС РФ #Свердловская область #Нижний Тагил #обрушение подъезда
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