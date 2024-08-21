В Аргентине на торговом судне объявили карантин из-за оспы обезьян

В Аргентине на торговом судне ввели карантин из-за подозрения, что один из членов экипажа болен оспой обезьян. Решение приняли санитарные власти страны, сообщает портал Infobae со ссылкой на источники в аргентинской Военно-морской лиге.

Либерийское судно следовало по реке Парана, когда изолировали в нескольких километрах от города Росарио. Карантин продолжится до получения результатов анализов, которые взяла группа медиков, прибывших на судно по запросу капитана. До этого момента экипажу запрещено сходить на берег, говорится в материале.

Город Росарио представляет собой большой сельскохозяйственный порт, пишет Life. Команда корабля прибыла в Аргентину, чтобы забрать груз.

Ранее глава ВОЗ назвал эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в общественном здравоохранении, которая имеет международное значение. За 2024 год уже было зарегистрировано 14 тысяч заболеваний.

По словам академика РАН Сергея Нетесова, в мире имеются достаточные запасы вакцины от оспы обезьян, ими располагают США, Россия, Япония и страны Западной Европы. Правительства этих стран должны поделиться препаратом со странами Африки, где наблюдаются очаги заболевания, в частности с ДР Конго.