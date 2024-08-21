МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Аргентине на торговом судне объявили карантин из-за оспы обезьян

Экипажу корабля запретили сходить на берег до тех пор, пока не появятся результаты анализов.
Елизавета Кондрикова 2024-08-21 03:48:12
© Фото: Thomas Banneyer, dpa Globallookpress

В Аргентине на торговом судне ввели карантин из-за подозрения, что один из членов экипажа болен оспой обезьян. Решение приняли санитарные власти страны, сообщает портал Infobae со ссылкой на источники в аргентинской Военно-морской лиге.

Либерийское судно следовало по реке Парана, когда изолировали в нескольких километрах от города Росарио. Карантин продолжится до получения результатов анализов, которые взяла группа медиков, прибывших на судно по запросу капитана. До этого момента экипажу запрещено сходить на берег, говорится в материале.

Город Росарио представляет собой большой сельскохозяйственный порт, пишет Life. Команда корабля прибыла в Аргентину, чтобы забрать груз.

Ранее глава ВОЗ назвал эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в общественном здравоохранении, которая имеет международное значение. За 2024 год уже было зарегистрировано 14 тысяч заболеваний.

По словам академика РАН Сергея Нетесова, в мире имеются достаточные запасы вакцины от оспы обезьян, ими располагают США, Россия, Япония и страны Западной Европы. Правительства этих стран должны поделиться препаратом со странами Африки, где наблюдаются очаги заболевания, в частности с ДР Конго.

#карантин #Аргентина #заболевание #Чрезвычайная ситуация #оспа обезьян #торговое судно
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 