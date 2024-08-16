Академик Нетесов: у РФ, США и Европы есть вакцина против оспы обезьян

Вакцина против оспы обезьян, вспышку которой отметили в Демократической республике Конго, а случаи наблюдаются в том числе в Европе, есть в России, США и у ряда стран Запада. Она такая же, что и против натуральной оспы, распространение которой остановили в 1970-х годах. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов.

«Вакцина есть. Ее запасы есть в некоторых странах. Они есть в некоторых странах Западной Европы, они есть в США, они есть в Японии, они есть в России. И я думаю, что сейчас правительства этих стран примут решение поделиться этими вакцинами с ДР Конго и другими странами Африки, где эта инфекция сейчас начинает полыхать», - сказал специалист.

По словам эксперта, новый вид оспы похож на натуральную оспу, однако он легче и быстрее распространяется, чем в предыдущие разы. Ранее побороть вспышку удалось благодаря тому, что люди были предупреждены об опасности и предупреждали других, сейчас необходимы деньги для ответа на новый вызов.

«Надо принимать экстренные меры по диагностике и по вакционопрофилактике этой инфекции, а для этого нужны деньги... Тех денег, что у них (ВОЗ - прим.ред.) есть сейчас в этом резервном фонде, их явно не хватит, и надо привлекать деньги на вакцину и диагностику из других международных фондов», - добавил академик.

Именно для поиска дополнительных средств Всемирная организация здравоохранения объявила о ЧС в здравоохранении из-за оспы обезьян, сказал эксперт.

Напомним, ВОЗ объявила об эпидемии оспы обезьян в мире, начало которой зафиксировали в Африке. За 2024 год было зарегистрировано 14 тысяч заболеваний, среди которых 524 с летальным исходом. В Организации призвали к скоординированным международным действиям.

По данным Роспотребнадзора, в России нет угрозы распространения этого заболевания, ситуация находится под контролем.