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Вице-канцлер: помощь Киеву не сократится из-за ударов оружием ФРГ в РФ

Роберт Хабек добавил, что военная помощь Украине продолжится «без всяких но и если».
Елизавета Кондрикова 2024-08-21 03:12:56
© Фото: Ute Grabowsky, Photothek Media Lab Globallookpress

Германия не станет сокращать объемы поставок вооружения Украине из-за использования киевским режимом немецкого оружия на территории РФ, заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Помощь Украине будет оказываться без всяких «если и но».

«Нет, для меня это не является поводом сокращать военную помощь», - приводит ТАСС слова Хабека, сказанные им в интервью медиагруппе Funke в ответе на соответствующий вопрос.

По его словам, Украина еще не получила от ФРГ «достаточного количества» боеприпасов и систем вооружения для собственной защиты.

Он также добавил, что в будущем Украина получит средства от стран Группы семи (G7) для закупки вооружения. Ожидается, что к концу текущего года страна получит €50 млрд, дополнительные €4 млрд выделит Берлин в 2025 году.

Напомним, ранее стало известно, что в Германии вынуждены сократить военную помощь из-за бюджетных ограничений. Такое решение принял немецкий Минфин на фоне мер по жесткой экономии в стране. По данным местных СМИ, из-за споров в немецком правительстве Украина может недополучить €3,87 миллиарда военной помощи от Германии.

#Украина #Германия #поставки оружия #Роберт Хабек #западное оружие #военная помощь украине
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