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FAS: Германия сократит помощь Украине из-за бюджетных ограничений

Уже утвержденные поставки военной помощи буду осуществлены, однако новые запросы Минобороны Германии не будут одобрены.
Елизавета Кондрикова 2024-08-17 12:37:36
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

Германия вынуждена сократить объемы военной помощи Украине на фоне мер по жесткой экономии, в немецком федеральном бюджете нет средств на дальнейшую поддержку Киева. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на письмо министра финансов Германии Кристиан Линднер главе Минобороны Борису Писториусу.

«Запланированная военная поддержка, как ожидается, сократится почти вдвое в следующем году, а затем упадет до менее чем одной десятой от текущего объема в 2027 году», - говорится в публикации.

При этом уже одобренные поставки будут осуществлены в полном объеме, уточнили в издании. Однако новые запросы от Минобороны Германии не будут удовлетворяться, согласно решению канцлера Олафа Шольца.  

В Германии ожидают, что в будущем военная поддержка киевского режима будет финансироваться не за счет немецкого бюджета, а благодаря замороженным активам Центробанка РФ. В любом случае для Украины решение немецкого правительства не будет означать резкое сокращение выделяемой помощи, говорится в материале.

Напомним, вопрос о передаче замороженных активов РФ не встретил единодушной реакции в странах Запада. В конце июля Швейцария выступила отказалась от этого решения, страна не будет получать доход от реализации средств и направлять их в качестве военной помощи Киеву.

#в стране и мире #Украина #Германия #Олаф Шольц #Федеральный бюджет #помощь Украине #борис писториус
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