МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bild: Киев лишился 3,8 миллиарда евро из-за споров в кабмине Германии

Минобороны ФРГ просило выделить средства для Украины, но из-за Минфина деньги пойдут на другие цели.
Сергей Лебедев 2024-08-19 14:59:01
© Фото: Paul Zinken dpa Globallookpress

Украина может недополучить 3,87 миллиарда евро военной помощи от Германии из-за споров в немецком правительстве. Об этом пишет Bild. Отмечается, что данную сумму просило выделить Министерство обороны ФРГ, но ее направили на другие цели. В военном ведомстве заявили газете, что «более 30 мер, которые были высокоприоритетными для Украины», нельзя реализовать из-за министра финансов.

При этом в Минфине подчеркнули, что изучат предоставление дополнительных средств, если получат «конкретный и прозрачный запрос».

«Федеральное министерство финансов пока не получило какого-либо конкретного отчета о необходимости этого. Поэтому ни рассмотрение, ни решение не могут быть приняты», - рассказали в ведомстве.

Источники Bild отмечают, что в возникшем кризисе виноват канцлер Олаф Шольц. Якобы его канцелярия «запретила» министерству обороны направлять подготовленные конкретные требования министерству финансов.

Напомним, ранее появилась информация, что Германия вынуждена сократить объемы военной помощи Украине на фоне мер по жесткой экономии. В немецком федеральном бюджете нет средств на дальнейшую поддержку Киева. Об этом сообщало издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на письмо министра финансов Германии Кристиан Линднер главе Минобороны Борису Писториусу.

#Минобороны #в стране и мире #Украина #Германия #ФРГ #военная помощь #правительство #споры
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 