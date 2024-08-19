Bild: Киев лишился 3,8 миллиарда евро из-за споров в кабмине Германии

Украина может недополучить 3,87 миллиарда евро военной помощи от Германии из-за споров в немецком правительстве. Об этом пишет Bild. Отмечается, что данную сумму просило выделить Министерство обороны ФРГ, но ее направили на другие цели. В военном ведомстве заявили газете, что «более 30 мер, которые были высокоприоритетными для Украины», нельзя реализовать из-за министра финансов.

При этом в Минфине подчеркнули, что изучат предоставление дополнительных средств, если получат «конкретный и прозрачный запрос».

«Федеральное министерство финансов пока не получило какого-либо конкретного отчета о необходимости этого. Поэтому ни рассмотрение, ни решение не могут быть приняты», - рассказали в ведомстве.

Источники Bild отмечают, что в возникшем кризисе виноват канцлер Олаф Шольц. Якобы его канцелярия «запретила» министерству обороны направлять подготовленные конкретные требования министерству финансов.

Напомним, ранее появилась информация, что Германия вынуждена сократить объемы военной помощи Украине на фоне мер по жесткой экономии. В немецком федеральном бюджете нет средств на дальнейшую поддержку Киева. Об этом сообщало издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на письмо министра финансов Германии Кристиан Линднер главе Минобороны Борису Писториусу.