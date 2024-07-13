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Число жертв израильского удара в Хан-Юнисе возросло до 90

Ранено по меньшей мере 300 человек. Ближайшая больница переполнена.
Владимир Рубанов 2024-07-13 21:26:51
© Фото: IMAGO Omar Ashtawy apaimages, Global Look Press

По меньшей мере 90 палестинцев погибли и 300 получили ранения в результате удара израильской армии по гуманитарной зоне поблизости от Хан-Юниса в секторе Газа, сообщило министерство здравоохранения анклава. Укрывшиеся в этом районе беженцы рассказали, что их палатки сорвало ударной волной, а по земле разбросало части тел, сообщает Reuters.

Это самое большое число жертв за последние недели в секторе Газа. Аль-Маваси - это гуманитарная зона, куда израильская армия неоднократно призывала палестинцев направиться в ходе эвакуации из других районов.

Большое число раненых, включая женщин и детей, доставили в близлежащую больницу Насера. По словам медиков, она переполнена, и там больше нет коек для людей. Это единственная больница, которая еще работает на юге Газы.

В Израиле заявили, что целью атаки был глава военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф. Военные опубликовали аэрофотоснимок места происшествия, который журналистам не удалось проверить. По данным ЦАХАЛ, террористы прятались среди мирных жителей, а район удара не является палаточным лагерем.

Радикальная группировка ХАМАС в своем заявлении назвала утверждения Израиля об атаке на их лидеров ложными.

Ранее десятки людей погибли при ударе Израиля по школьному комплексу недалеко от Хан-Юниса. Там тоже размещались беженцы.

#Израиль #сектор Газа #беженцы #палестина #Гибель людей #палестино-израильский конфликт #хан-юнис #Аль-Маваси
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