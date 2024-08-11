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ЦАХАЛ исключил район Аль-Джалаа из гуманитарной зоны в секторе Газа

Израиль готовится провести военную операцию в районе и призвал его жителей эвакуироваться.
Елизавета Кондрикова 2024-08-11 11:19:11
© Фото: Naaman Omar, Keystone Press Agency Globallookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) исключила район Аль-Джалаа из гуманитарной зоны в секторе Газа и призвала мирных жителей на этой территории эвакуироваться. Израильская армия собирается провести военную операцию в районе. Об этом сообщает издание Times of Israel.

«В связи со значительной террористической активностью, использованием гуманитарной зоны для террористической деятельности и ракетными обстрелами государства Израиль из района Аль-Джалаа пребывание на этой территории стало опасным», - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram.

Аль-Джалаа расположена в районе палестинского города Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным ЦАХАЛ, представители палестинского движения ХАМАС создало «террористическую инфраструктуру», которую Израиль собирается уничтожить. В связи с этим ЦАХАЛ «скорректировал» гуманитарную зону в регионе.

По данным ЦАХАЛ, подобный шаг был выбран после запуска ракетных снарядов в направлении Израиля из Хан-Юниса.

Напомним, ранее политолог Евгений Михайлов отмечал, что переговоров между ХАМАС и Израилем быть не может. Конфликтующие стороны намерены биться до конца, а дипломатию использовать для подготовки к еще большему ожесточенному сопротивлению.

#Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС #военная операция
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