ЦАХАЛ исключил район Аль-Джалаа из гуманитарной зоны в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) исключила район Аль-Джалаа из гуманитарной зоны в секторе Газа и призвала мирных жителей на этой территории эвакуироваться. Израильская армия собирается провести военную операцию в районе. Об этом сообщает издание Times of Israel.

«В связи со значительной террористической активностью, использованием гуманитарной зоны для террористической деятельности и ракетными обстрелами государства Израиль из района Аль-Джалаа пребывание на этой территории стало опасным», - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram.

Аль-Джалаа расположена в районе палестинского города Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным ЦАХАЛ, представители палестинского движения ХАМАС создало «террористическую инфраструктуру», которую Израиль собирается уничтожить. В связи с этим ЦАХАЛ «скорректировал» гуманитарную зону в регионе.

По данным ЦАХАЛ, подобный шаг был выбран после запуска ракетных снарядов в направлении Израиля из Хан-Юниса.

Напомним, ранее политолог Евгений Михайлов отмечал, что переговоров между ХАМАС и Израилем быть не может. Конфликтующие стороны намерены биться до конца, а дипломатию использовать для подготовки к еще большему ожесточенному сопротивлению.