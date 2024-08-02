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МО РФ: только чудо спасло спящих в квартирах севастопольцев от ATACMS

Минобороны России сообщило, что кассетная боевая часть ракеты ATACMS, запущенной киевским режимом, упала на крышу многоэтажного дома в Севастополе.
2024-08-02 12:56:10
© Фото: Минобороны России

Счастливым стечением обстоятельств назвали в Минобороны России отсутствие жертв среди мирных севастопольцев от запущенной Украиной ракеты ATACMS, кассетная боевая часть которой упала на крышу многоэтажного дома в этом городе федерального значения. 

Этот ракетный обстрел произошел ночью 2 августа. В МО РФ его квалифицировали как террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя и напомнили, что оперативно-тактические ракеты, примененные противником, поставили США.

В российском оборонном ведомстве отметили, что удар ракетами в кассетном снаряжении по жилым кварталам Севастополя был преднамеренным и одобренным Вашингтоном. Он, как подчеркнули в Минобороны России, подтвердил террористическую сущность киевского режима, а также его кураторов из Вашингтона

Ранее губернатор Севастополя сообщил, что боевая часть ракеты ATACMS застряла на техническом этаже, поэтому никто и не пострадал. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Крым #ракеты #Севастополь #ATACMS
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