Часть ракеты ATACMS упала на крышу дома в Севастополе

В Севастополе фугасная часть ракеты ATACMS упала на девятиэтажку, пробив крышу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telagram-канале.

«После обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу 9-ти этажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS», - говорится в его сообщении.

Развожаев уточнил, что при инциденте никто не пострадал, так как часть ракеты застряла на техническом этаже. Он также сообщил, что на время уборки ракеты пиротехниками жителей дома эвакуируют в места временного размещения.