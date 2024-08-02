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Часть ракеты ATACMS упала на крышу дома в Севастополе

Как сообщил губернатор Севастополя Развожаев, фугасная часть ракеты застряла на техническом этаже, никто не пострадал.
Анастасия Бобылева 2024-08-02 06:30:59
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости

В Севастополе фугасная часть ракеты ATACMS упала на девятиэтажку, пробив крышу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telagram-канале.

«После обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу 9-ти этажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS», - говорится в его сообщении.

Развожаев уточнил, что при инциденте никто не пострадал, так как часть ракеты застряла на техническом этаже. Он также сообщил, что на время уборки ракеты пиротехниками жителей дома эвакуируют в места временного размещения.

#в стране и мире #ракета #Севастополь #ATACMS
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