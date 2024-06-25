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Никонов заявил, что США врут о непричастности к ударам по Севастополю

Цели для американских ракет выбирают в Вашингтоне, сказал депутат.
Владимир Рубанов 2024-06-25 15:05:32
© Фото: Attila Husejnow Keystone Press Agency Global Look Press

В США прекрасно знают, кто и как наносил удары по Севастополю, потому что ATACMS - американские ракеты и целеполагание осуществляется из Пентагона, заявил «Звезде» первый замглавы Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

«Кнопку украинцы могут нажать, но куда полетит ракета - решают американцы», - сказал депутат.

Поэтому Пентагон полностью несет ответственность за этот теракт. Это сознательная политика США, такие решения не могут приниматься без воли высшего американского руководства. Соединенные Штаты давно участвуют в украинском конфликте, а то, что они это отрицают, показывает их лицемерие, сказал Никонов.

«В Вашингтоне врут как дышат. Поскольку они врут каждый день по много раз, соврали еще раз», - сказал первый замглавы Комитета Госдумы по международным делам.

Ранее в Вашингтоне заявили, что сожалеют о гибели «любого гражданского населения» в связи с конфликтом на Украине. В то же время представитель Пентагона сказал, что в ведомстве видели сообщения об обстреле Севастополя ракетами ATACMS, но им нечего сказать по этому поводу. Представитель Госдепа заявлял, что США не располагают оценками того, кто именно несет ответственность за обстрел пляжа в Севастополе 23 июня.

В результате последствий ракетного удара по Севастополю погибли четыре человека, в том числе двое детей. 153 пострадали. В больницах Севастополя остаются 50 раненых, среди них 12 детей.

#Украина #сша #Севастополь #ATACMS #ракетный удар #наш эксклюзив #жертвы #Вячеслав Никонов
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