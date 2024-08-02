Совфед одобрил закон о пропаганде наркотиков в литературе и кино

Совет Федерации одобрил закон о критериях упоминания наркотических веществ в литературе и кино.

Согласно законопроекту, пропагандой наркотиков не являются произведения искусства, в которых запрещенные вещества и их аналоги «составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».

Уточняется, что не должно быть упоминаний о допустимости, привлекательности, нужды и даже преимуществ их незаконного потребления.

Ранее сообщалось о принятии Совфедом законов о наказании за деятельность в нежелательных организациях. Кроме того, судебные приставы получили полномочия по применению силы в случае угрозы жизни со стороны нарушителей.