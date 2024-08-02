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Совфед одобрил закон о пропаганде наркотиков в литературе и кино

Согласно документу, упоминание запрещенных веществ допустимо в случае оправданности сюжетного повествования.
Глеб Владовский 2024-08-02 12:35:58
© Фото: Pogiba Aleksandra, news.ru, Globallookpress

Совет Федерации одобрил закон о критериях упоминания наркотических веществ в литературе и кино.

Согласно законопроекту, пропагандой наркотиков не являются произведения искусства, в которых запрещенные вещества и их аналоги «составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».

Уточняется, что не должно быть упоминаний о допустимости, привлекательности, нужды и даже преимуществ их незаконного потребления.

Ранее сообщалось о принятии Совфедом законов о наказании за деятельность в нежелательных организациях. Кроме того, судебные приставы получили полномочия по применению силы в случае угрозы жизни со стороны нарушителей.

#Кино #литература #Совфед РФ #пропаганда наркотиков
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