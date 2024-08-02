МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Совфед одобрил законы о наказании за участие в нежелательных организациях

Максимальная мера пресечения - шесть лет лишения свободы.
Глеб Владовский 2024-08-02 11:21:20
© Фото: Federation Council of Russia, Globallookpress

Совет Федерации одобрил законы, предусматривающие административную и уголовную ответственность за деятельность в нежелательных организациях.

Уточняется, что в настоящее время предусмотрена ответственность только в иностранных и международных организациях, чья деятельность признана нежелательной. Так, за повторное участие в подобных организациях (если ранее лицу назначали административное наказание за это правонарушение) назначается штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

А в случае предоставления или сбора средств для таких организаций предусмотрены обязательные работы сроком до 360 часов. В некоторых случаях наказание может быть в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Ранее Совфед принял закон, предоставляющий полномочия для судебных приставов использовать силу и иметь при себе огнестрельное оружие в случае угрозы жизни со стороны нарушителя.

#в стране и мире #Совет Федерации #Административная ответственность #нежелательная организация
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 