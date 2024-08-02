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СФ одобрил закон об использовании приставами огнестрельного оружия

Законопроект разрешает использовать оружие только в случае, если нарушитель своими действиями угрожает жизни, здоровью или собственности окружающих.
Алексей Курильченко 2024-08-02 11:06:32
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Совет Федерации РФ в ходе заседания одобрил закон, разрешающий судебным приставам применять в ходе работы физическую силу и иметь при себе огнестрельное оружие. Также сотрудникам ФССП разрешается использовать специальные средства, такие как перцовые баллончики или электрошокеры.

«Законопроектом предусматривается возможность применения сотрудником огнестрельного оружия в случае задержания лица, застигнутого при совершении деяния, содержавшего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не представляется возможным», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что возможность применения силы и оружия строго регламентирована, а сотрудники ФССП будут обязаны пройти специальную подготовку, а также периодические проверки. При этом приставы обязуются в течение суток уведомлять о причинении смерти или увечий, в том числе и родных пострадавшего.

Также законопроект обязует сотрудника оказывать первую помощь человеку, которому были причинены ранения. Документ запрещает использовать физическое воздействие в отношении лиц, совершивших незаконные действия ненасильственного характера, а также против беременных женщин, инвалидов и несоверешеннолетних - за исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления.

#в стране и мире #оружие #Совет Федерации #закон #Судебные приставы
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