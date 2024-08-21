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Путину презентовали макет нового района в Грозном

Он будет носить имя главы государства.
Владимир Рубанов 2024-08-21 02:31:00
© Фото: RKadyrov_95, Telegram

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал Владимиру Путину макет нового района в Грозном. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Продемонстрировал Владимиру Владимировичу макет нового района Грозного имени В.В. Путина», - написал глава Чечни.

По словам Кадырова, это грандиозный инвестиционный проект, который включает комплекс жилых домов и объекты социальной инфраструктуры. Глава республики отметил, что общая площадь строительных работ в Чечне составляет более 6,3 млн квадратных метров.

Владимир Путин провел во вторник рабочую встречу с Кадыровым в Грозном в ходе поездки по Северному Кавказу. Глава Чечни сообщил главе государства, что в республике сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов.

Кроме того, Кадыров рассказал, что в Чечне реализуется более 500 инвестпроектов, в том числе реконструкция аэропорта, железнодорожного вокзала, модернизация цементного завода и строительство гидроэлектростанции.

Владимир Путин в Чечне посетил также Российский университет спецназа в Гудермесе.

#Чеченская республика #строительство #Владимир Путин #грозный #чечня #Рамзан Кадыров
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