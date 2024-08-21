Швейцария присоединилась к 14-ому пакету санкций ЕС против России

Власти Швейцарии ввели новые антироссийские ограничения в рамках 14-го пакета санкций Евросоюза. Информация об этом содержится в релизе на сайте правительства страны.

«Федеральный совет принял решение о присоединении к еще ряду мер 14-го санкционного пакета ЕС против России. Эти поправки вступят в силу 27 августа 2024 года», - указано в нем.

Новые антироссийские меры предусматривают запрет на ввоз российских алмазов и вывод инвестиций. Четырнадцатый пакет санкций власти Евросоюза приняли 24 июня. В черном списке оказались 116 российских предпринимателей и компаний. Под запретом экспорт товаров двойного назначения.

Швейцария давно утратила нейтралитет. На это ранее указала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Причины не только в присоединении к незаконным санкциям, но и проведение на своей территории так называемого мирного саммита по Украине. В Москве мероприятие назвали посиделками. Захарова добавила, что эта позиция была доведена до швейцарских коллег.