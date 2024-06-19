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МИД РФ заявил об отсутствии нейтральности у Швейцарии

Мария Захарова заявила, что негативное отношение России к конференции по Украине было известно Швейцарии.
Мария Зайцева 2024-06-19 18:05:08
© Фото: TOBIAS STEINMAURER, imago, Globallookpress

«Регулярных контактов» между Россией и Швейцарией в контексте мирного саммита по Украине не было и быть не могло. Об этом в комментарии заявила официальный представитель МИД России в ответ на вопрос о взаимодействии стран.

Дипломат напомнила, что негативное негативное отношение России к конференции было известно Швейцарии.

Она назвала несколько причин, по которым упомянутых швейцарским ведомством контактов не могло быть. По ее словам, нет смысла обсуждать изначально бессодержательное и непрактичное приложение к реальным условиям.

«Конфедерация, принявшая у себя подобного рода «посиделки», уже давно не рассматривается нами как нейтральная сторона», - назвала вторую причину Захарова.

Представитель МИД дополнила, что позиция по этому вопросу была доведена до президента Швейцарии Иньяцио Кассиса.

Ранее в МИД РФ заявили о несоответствии ожиданиям США от саммита по Украине.

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