Жители Суджи рассказали, как бежали из региона под огнем ВСУ

Утро в которое семье Нестеренко пришлось покинуть родную Суджу они не забудут никогда. Ехать решили с рассветом. Снаряды ВСУ ложились уже около их дома. Медлить было нельзя.

«Первый раз мы взяли ребенка и сидели в погребе. Обычно грохот стоял до 15 минут, а тут час и два и три. В пять утра стали выходить на улицу. Дом горит недалеко», - вспомнила Наталья.

Свекровь ехать тогда еще в неизвестность побоялась. Связи в Судже нет, последний раз они разговаривали две недели назад. О том что мать пропала отец семьи Нестеренко смог узнать, когда жена с детьми добралась до пункта временного размещения. Мужчина служит в Белгороде. За пару недель до атаки на регион он подписал контракт.

В семье Гуковых тоже считают, что спаслись чудом. Выбраться из Коренево им помогли волонтеры. Выходили по полям и сквозь лес. Сначала как и многие думали, что едут на пару дней. Взяли с собой только документы.

«Козы, бараны, свиньи, куры, собачки были. Все оставили и уехали. Всех выпустили», - рассказали Гуковы.

В суматохе и спешке складывали вещи. Спокойнее всех себя вел Артем, хотя мальчику всего 12 лет.

«Особой паники не было. Были слышны взрывы, было это очень близко. Связь с Интернетом очень плохие были. Ближе к вечеру нам удалось связаться с волонтерами. Они нас забрали», - отметил Артем.

Теперь он с ними проводит время в одном из сотен открытых ПВР. Волонтеры организовали даже настоящую лагерную смену для детей. Здесь и самые маленькие и ребята постарше.

«Мы с ребятами стараемся их развеселись как можем, рисуем грим, проводим с ними игры, танцуем. Взаимодействие тяжелое, но приятное. От них все равно получаешь тепло», - призналась волонтер Анастасия Жукова.

В Курскую область уже привезли гуманитарный груз, общий вес которого впечатляет. Это 2,5 тысячи тонн. Еду, одежду, медикаменты везут со всей страны. Люди занимают очереди и запасаются впрок. Сегодня заработала и вторая точка администрации Суджанского района, куда обратились несколько сотен человек.

«В первую очередь людей интересует потеря жилья. Мы формируем первоначальные списки с указанием адресов, контактов. Также очень важный вопрос - родственники, которые не выехали. Тоже формируем списки людей, с которыми нет связи», - объяснил врио заместителя главы Суджанского района Вадим Каменев.

Инна Деменкова рассказала об ужасной судьбе своих соседей. Солдаты ВСУ расстреляли мужчин, когда они помогали местным эвакуироваться.

«Мы когда выехали, начали всех опрашивать. Кто отвечал, кто нет. Рассказывают, что их выводили лесами и полями», - сказала Инна.

Из опасной зоны, по последним данным, уехали порядка 120 тысяч человек. Из них 13 тысяч детей.