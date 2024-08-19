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Волонтеры рассказали, как вывозят людей из деревень в Курской области

За сутки из-под обстрелов спасли почти две тысячи человек.
Алина Пчелинцева 2024-08-19 05:24:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Как только машина заходит так называемую «серую зону», за ней тут же цепляется вражеский беспилотник.

«То ли пытается наш маршрут пробить. То ли думает, что мы к военным куда-то поедем и сопроводить нас», - говорит водитель.

Делаем несколько кругов, прежде чем подъехать к дому - надо скрыться от дрона, а уже потом вывозить людей.

Эти населенные пункты находятся под обстрелами ВСУ. Но здесь еще остались люди - сидят в домах или подвалах. Прячутся и уже научились следить за небом, когда выходят во двор проверить хозяйство. Практически ежедневно враг бьет артиллерией или запускает беспилотники.

«Нам тоже надо будет выехать завтра, послезавтра. Сегодня не получится никак», - говорит местная жительница Светлана Пилюгина.

Сначала стараются вывезти лежачих. На долгие проводы времени нет. В небе висит дрон-разведчик.

Детекторы продолжают работать. Вражеский дрон ведет машину волонтеров. И следит за ними - куда выезжают, чтобы добраться до точки эвакуации вместе с ними. Пытаемся оторваться.

Волонтеры вывозят раненых, больных, помогают выбраться тем, кто остался без транспорта.

«Это наша Родина. В любом случае мы должны за нее стоять. Как бы это ни было. А кто, если не мы?» - говорит волонтер Владимир Куцев.

Бабушку передали медикам. А волонтеры едут на новое место. Село граничит с Украиной. Связи здесь сейчас нет.

«Крупцы, по-моему, бабахнули - и свет исчез», - рассказывает местный житель Николай Бабкин.

А потом пропали вода и газ. Брат с сестрой и лежачей матерью несколько дней сидели с собранными сумками - ждали, что их заберут. Но больше недели никто добраться в эту деревню не мог.

Село находится на границе с Украиной. 300 метров, говорят волонтеры, до соседней страны. Часто обстреливается. Приходится выбирать место побезопаснее, чтобы не заметили вражеские дроны.

Волонтеры вывозят жителей в промежуточную точку. Там уже их осматривают медики. Лежачих распределяют в больницы. Остальным предоставляют места в пунктах временного размещения.

#боевики #Украина #граница #Курская область #ВСУ #дроны #обстрелы #наш эксклюзив #волонтеры
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