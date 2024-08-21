Еще более 500 человек выехали из приграничных районов Курской области

В Судже остался отец - не захотел бросать дом, когда все выезжали в безопасное место. Уже тогда его машину успел погонять вражеский дрон. Связь с ним сейчас полностью разорвана. Таких историй сотни. Свыше полутора тысяч заявок о поиске родных поступает в отделения Красного Креста. Часть людей уже нашли друг друга.

«Если человека не удалось найти на данный момент по спискам, которые есть у нас и в других партнерских организациях, стоит набраться терпения. Списки постоянно обновляются и постепенно люди выходят на связь со своими родственниками. Потому что в данный момент у них может не быть связи, не быть доступа к телефону, отсутствует номер телефона родственников. Постепенно мы видим, что люди, которые подавали заявку на розыск, они восстанавливают семейную связь», - говорит сотрудник «Российского Красного Креста» Тимофей Коженов.

Специалисты просят остерегаться мошенников. Те часто представляются сотрудниками этой организации. Информацию лучше перепроверить, а свои данные не выкладывать в соцсети.

Здесь стараются оказывать всестороннюю помощь. Раздают одежду, предметы первой необходимости, продуктовые наборы, а главное - раздают безрецептурные медикаменты. Люди получают здесь костыли, бандажи, бинты, йод, тонометры и глюкометры.

«У нас есть помощь маломобильным переселенцам. Поэтому мы изначально запрашиваем, что необходимо, лекарства, - и вместе с гуманитарной помощью отвозим», - рассказывает координатор донорской программы «Российского Красного Креста» Анна Волобоева.

Многие выбирались из опасных районов с пустыми руками. И сейчас им нужна хоть какая-то одежда - скоро похолодает. Наталья Рубан подбирает что-то теплое для внучки.

«Штанишки, верхнее что-то. Скоро холодно будет, немного добавить теплых вещей», - говорит она.

Люди чудом выбирались из приграничных районов. ВСУ преднамеренно били по гражданским машинам. Ударили и по этой семье из Суджи. Вражеский дрон влетел в люк автомобиля, в котором дядя и тетя вывозили детей. У мальчика - травма черепа, девочка успела прикрыть себя игрушкой.

«Вот такой в человеческий рост. Она сказала, что она им закрылась. Ее в этот момент не сильно затронула дробь», - рассказывает Елена Бабаева.

Как рассказывает Елена, дрон был начинен металлическими шариками. У девочки ранено только колено.

«Прогнозы хорошие у врачей, что у сестрички, что у брата. Сейчас она на костылях ходит, потом бандаж на колено. А так, вроде, все хорошо. У брата тоже - обещали выписать в ближайшем будущем. Пока что они смотрят за состоянием», - говорит Елена.

После удара дрона детей в больницу забрали проезжающие мимо машины. В другое медучреждение уехали дядя и тетя ребят. Сейчас семья ждет выздоровления и встречи друг с другом.