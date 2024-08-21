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Школьникам на ОГЭ запретят приводить примеры из комиксов, игр и аниме

Ограничения на обращение к отдельным жанрам при написании сочинений по русскому языку вступят в силу на ОГЭ-2025.
Ян Брацкий 2024-08-21 16:42:57
© Фото: Roman Yarovitsyn Russian Look Global Look Press

Школьникам запретят на экзаменах по русскому языку приводить в сочинениях примеры из комиксов, аниме и компьютерных игр. Об этом сообщили в Федеральном институте педагогических измерений.

«В формулировку задания 13.3... включена возможность приводить экзаменуемым примеры только из прочитанного текста. При этом введено ограничение видов примеров из жизненного опыта: не допускается обращение к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра», - цитирует РИА Новости сообщение ФИПИ.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что упоминание президента Владимира Путина и приведение его цитат в сочинениях по русскому языку не влияют на итоговый балл.

Между тем, депутаты Госдумы РФ ранее заявили о планах внести на рассмотрение коллег законопроект об отмене ЕГЭ. Его планируется заменить традиционной аттестацией. По мнению инициаторов, проведение ЕГЭ требует от государства больших сил и средств, не позволяет раскрыть творческий потенциал учеников и ежегодно приводит к росту суицидов среди подростков. Законопроект может вступить в силу 1 января 2025 года.

#в стране и мире #школа #русский язык #сочинение #ОГЭ #ФИПИ
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