Школьникам на ОГЭ запретят приводить примеры из комиксов, игр и аниме

Школьникам запретят на экзаменах по русскому языку приводить в сочинениях примеры из комиксов, аниме и компьютерных игр. Об этом сообщили в Федеральном институте педагогических измерений.

«В формулировку задания 13.3... включена возможность приводить экзаменуемым примеры только из прочитанного текста. При этом введено ограничение видов примеров из жизненного опыта: не допускается обращение к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра», - цитирует РИА Новости сообщение ФИПИ.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что упоминание президента Владимира Путина и приведение его цитат в сочинениях по русскому языку не влияют на итоговый балл.

Между тем, депутаты Госдумы РФ ранее заявили о планах внести на рассмотрение коллег законопроект об отмене ЕГЭ. Его планируется заменить традиционной аттестацией. По мнению инициаторов, проведение ЕГЭ требует от государства больших сил и средств, не позволяет раскрыть творческий потенциал учеников и ежегодно приводит к росту суицидов среди подростков. Законопроект может вступить в силу 1 января 2025 года.