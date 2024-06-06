В Госдуме предложили заменить ЕГЭ на традиционную аттестацию

Депутаты из фракции ЛДПР заявили о планах внести на рассмотрение законопроект о замене ЕГЭ на традиционные аттестации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

По мнению инициаторов, ЕГЭ требует большого количества средств от государства на его проведение. Кроме того, эта форма экзамена не дает возможности раскрыть творческий потенциал у учащегося.

«По сути, происходит эксперимент над учащимися и школами, что является недопустимым. Формат ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только "проставлять галочки в клеточках". На ЕГЭ работает память школьника, а не его мышление», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Уточняется, что в случае одобрения закон может вступить в силу 1 января 2025 года. Кроме того, законопроект подразумевает, что полученные до вступления в силу указа результаты ЕГЭ будут действительны четыре года после сдачи. Они могут быть приняты вузами в качестве вступительных испытаний на ту или иную программу.

В пояснительной записке к проекту указывается, что из-за ЕГЭ ежегодно наблюдается рост числа суицидов среди подростков.

Ранее в московском Департаменте образования рассказали, какие нововведения появились при сдаче ЕГЭ.