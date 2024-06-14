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Рособрнадзор опроверг сообщения о высоких баллах ЕГЭ за цитаты Путина

Ранее школьники писали в Telegram, что упоминание президента и его цитаты принесли им высокие баллы за сочинение по русскому языку.
Елизавета Кондрикова 2024-06-14 15:44:18
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Упоминание президента России Владимира Путина в сочинениях по русскому языку в рамках ЕГЭ не поднимает итоговый результат за экзамен и не означает дополнительные баллы, сообщили в Рособрнадзоре.

«Упоминание конкретных личностей или персоналий в обосновании своего отношения не дает никаких преимуществ участнику экзамена», - сообщили РИА Новости в ведомстве.

В ведомстве также добавили, что любые примеры учеников на экзамене в сочинении - из жизненного, читательского или историко-культурного опыта - равноценны.

Речь идет о сообщениях некоторых школьников в Telegram-каналах, которые посчитали, что упоминание президента и его цитаты принесли им более высокие баллы за сочинение.

К данному моменту выпускники завершили написание итоговых экзаменов, в июле можно будет пересдать одну из дисциплин, если необходимо. Подобная возможность у учеников появилась только в этом году.

#русский язык #Владимир Путин #ЕГЭ #сочинение #президент РФ #экзамен #рособрнадзор
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