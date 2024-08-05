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Мали объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной

Малийские власти сочли, что действия Киева нарушают суверенитет Мали, а также являются поддержкой международного терроризма.
Ирина Егорова 2024-08-05 00:36:53
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Малийские власти решили разорвать дипломатические отношения с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Мали Абдулайе Майга, текст его заявления публикует ABamako. 

Поводом к принятию решения об окончании отношений стала поддержка Киевом международного терроризма. Также в правительстве Мали расценили  действия руководства Украины, как нарушение их суверенитета.

«Переходное правительство Республики Мали решительно осуждает украинскую агрессию и враждебность украинских властей, что противоречит позиции нейтралитета, которую придерживается Мали, которая всегда призывала к мирному урегулированию кризиса на Украине», - сказано в сообщении.

В правительстве Мали охарактеризовали действия украинских властей как «неонацистские и злодейские», а также назвали Киев «союзником международного терроризма», который подрывает стремление к урегулированию ситуации и стабильности народа Украины.

Кроме разрыва дипломатических отношений малийское правительство анонсировало, что подаст иск в суд против украинских политиков за пропаганду терроризма, а также попросило расценивать данные шаги, как предупреждение остальным государствам, которые поддерживают Украину для подобных мер.

#Украина #Киев #терроризм #мали #Разрыв #дипломатические отношения
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