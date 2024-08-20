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Трамп заявил, что Харрис не будет участвовать в дебатах на Fox News

Встреча оппонентов ожидается 4, 10 и 25 сентября на телеканалах Fox News, ABC и NBC. 
Ирина Егорова 2024-08-20 08:23:37
© Фото: Hu YousongXinHua, Global Look Press

Кандидат от демократов и вице-президент США Камала Харрис отказалась от участия в предстоящих теледебатах на площадке Fox News. Об этом сообщил экс-хозяин Белого дома и нынешний кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп.

По его словам, Харрис проинформировала его команду о своем отказе. Сам Трамп заявил, что «не удивлен» произошедшим.

Экс-президент указал, что «не удивлен» произошедшим.

Ранее Трамп сообщал, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре. Встреча оппонентов ожидается 4, 10 и 25 сентября на телеканалах Fox News, ABC и NBC. 

Изначально теледебаты были запланированы на 10 сентября, но, в связи с тем, что Байден вышел из президентской гонки, это изменило планы республиканцев по их проведению. Трамп предложил провести дебаты 4 сентября, но предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис отказался от этого предложения. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

#сша #Трамп #Выборы #харрис #теледебаты
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