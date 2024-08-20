В Монголии на границе с РФ выявили больного с подозрением на корь

В приграничном с Россией районе Монголии (Баян-Улгий) выявили случай с подозрением на заболевание корью. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

«Планируется дополнительная оперативная вакцинация против кори жителей аймака. Их предупредили о необходимости носить маски в общественных местах и соблюдать гигиену», - предупредило медицинское ведомство страны.

В августе в Монголии были выявлены три случая заболевания, а также один с подозрением на заражение - пациентов изолировали. Минздрав Монголии 13 августа утверждал, что новых случаев заболевания выявлено не было. Был усилен контроль над гражданами въезжающими в Монголию.

По данным ВОЗ, Россия заняла третье место в Европейском регионе по случаям заболевания корью с апреля 2023 года по март 2024 года. В стране выявили их 18 977. На втором месте находится Азербайджан, на первом - Казахстан. По данным Роспотребнадзора, в некоторых регионах России растет заболеваемость за счет непривитых граждан, в том числе приехавших из стран ближнего зарубежья.

Ранее в разговоре со «Звездой» вирусолог Анатолий Альтштейн назвал специфические признаки кори, позволяющие врачам поставить точный диагноз. Так, например, на второй день после заражения на деснах появляются белые пятна.