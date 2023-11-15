Вирусолог Альтштейн рассказал о специфических признаках кори

На второй день после заражения, по словам эксперта, на деснах появляются пятна Филатова - Коплика - Вельского.

© Фото: Ростислав Нетисов, РИА Новости

У кори есть специфические признаки, которые позволяют врачам сразу поставить точный диагноз. Их в беседе со «Звездой» перечислил российский вирусолог, профессор и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Где-то на второй день после заражения появляются на деснах около коренных зубов белые пятнышки - пятна Филатова - Коплика - Вельского. По ним врач легко ставит диагноз», - говорит эксперт.

Также, по словам Анатолия Альтштейна, при кори на четвертый день появляется достаточно выраженная сыпь. Сначала она проявляется на лице, а затем движется ниже по телу.

Ранее появилась информация, что в России с января по сентябрь текущего года выявили 8 073 случая кори. Это в 288 раз больше, чем за предыдущий аналогичный период.