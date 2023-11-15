В России заболеваемость корью за год выросла в 288 раз

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В России с января по сентябрь текущего года выявили 8073 случая кори. Это в 288 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Отмечается, что нынешние показатели заболеваемости корью вдвое выше предыдущего рекорда за последние несколько лет. В 2019 году с января по сентябрь зафиксировали около 4 тысяч случаев.

Согласно статистике, большинство заболевших в текущем году - это дети до 14 лет. Зафиксировано 4989 таких случаев.