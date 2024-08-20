Фигуранты дела о «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста

Предполагаемые исполнители теракта в красногорском концертном зале «Крокус Сити холл» не стали обжаловать решение суда о продлении их ареста до ноября. Об этом свидетельствуют данные из электронной картотеки столичных судов.

Продление заключения под стражей Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализода*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова* было согласовано в пятницу 16 августа Басманным судом в Москве. Согласно картотеке, решение вступило в силу. Они будут находиться под стражей до 22 ноября.

Напомним, ранее в Росфинмониторинге заявили, что за терактом в «Крокусе» стоит интернациональная команда, в которой состоят участники из центральноазиатских и европейских стран.

Трагедия в Красногорске произошла 22 марта и унесла жизни 145 человек. Фигурантам дела грозит пожизненное лишение свободы. Всего было задержано более 20 человек.

* Внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.