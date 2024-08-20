МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фигуранты дела о «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста

Ранее Басманный суд в Москве постановил продлить их содержание под стражей до 22 ноября.
Елизавета Кондрикова 2024-08-20 03:09:08
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Предполагаемые исполнители теракта в красногорском концертном зале «Крокус Сити холл» не стали обжаловать решение суда о продлении их ареста до ноября. Об этом свидетельствуют данные из электронной картотеки столичных судов.

Продление заключения под стражей Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализода*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова* было согласовано в пятницу 16 августа Басманным судом в Москве. Согласно картотеке, решение вступило в силу. Они будут находиться под стражей до 22 ноября.

Напомним, ранее в Росфинмониторинге заявили, что за терактом в «Крокусе» стоит интернациональная команда, в которой состоят участники из центральноазиатских и европейских стран.

Трагедия в Красногорске произошла 22 марта и унесла жизни 145 человек. Фигурантам дела грозит пожизненное лишение свободы. Всего было задержано более 20 человек.  

* Внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

#Теракт #арест #Басманный суд #обвиняемые #продление ареста #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 