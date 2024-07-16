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Росфинмониторинг: теракт в «Крокусе» организовала интернациональная команда

Организатором теракта являлась интернациональная команда с участниками из центральноазиатских и европейских стран.
Услада Дубинина 2024-07-16 10:46:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Интернациональная команда, в которой состоят участники из центральноазиатских и европейских стран, являлась организатором террористического акта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

«Могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских стран, европейских стран, и россиян там очень много», - заявил Чиханчин.

Напомним, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Несколько вооруженных злоумышленников расстреляли людей, ожидающих начало концерта группы «Пикник». После террористы подожгли здание и скрылись с места преступления. По данным следствия, 145 человек погибли и более 500 жителей пострадали. Обвиняемых в теракте задержали в Брянской области. Фигурантам уголовного дела о совершении теракта в «Крокус Сити Холле» грозит пожизненное лишение свободы.

#в стране и мире #Теракт #террористы #росфинмониторинг #Крокус сити холл
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