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Четырех исполнителей теракта в «Крокусе» оставили под стражей до ноября

Басманный суд продлил арест фигурантам дела до 22 ноября.
Алексей Курильченко 2024-08-16 13:25:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Суд продлил арест четырем подозреваемым в совершении террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Фигуранты дела будут находиться под стражей до 22 ноября.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Далерджону Мирзоеву*, Саидакраму Рачабализоде*, Шамсидину Фаридуни* и Мухаммадсобиру Файзову* до 22 ноября», - огласила решение судья.

Заседание проходило в Басманном суде Москвы в закрытом режиме.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. По данным следствия, четверо человек ворвались в здание с огнестрельным оружием и открыли огонь по людям, ожидающим концерт группы «Пикник», после чего подожгли здание и скрылись с места преступления. Погибли 145 человек, сотни пострадали. По делу о нападении проходят 12 человек. Установлено, что подготовку к теракту проводила интернациональная команда.

* Внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #Теракт #арест #Басманный суд #Крокус сити холл
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