МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ХАМАС сообщили о новом предложении о прекращении огня от Израиля

В заявлении ХАМАС говорится о продолжении препятствования Нетаньяху достижению соглашения.
Мария Зайцева 2024-08-18 22:04:41
© Фото: Naaman Omar, Keystone Press Agency, Globallookpress

В новом предложении Израиля по прекращению огня описаны новые условия по обмену заложниками и отходу от некоторых пунктов. Об этом сообщает ХАМАС.

«Нетаньяху продолжает препятствовать достижению соглашения и выдвигает новые условия и требования с целью свести на нет усилия ООН и посредников и продлить войну», - говорится в заявлении палестинского движения.

В ХАМАС подчеркнули, что новое прекращение огня в секторе Газа «соответствует условиям Израиля».

Отмечается, что предложение «создает препятствие заключению сделки об обмене» из-за новых условий.

Ранее представитель ХАМАС в Ливане заявил о безуспешности переговоров в Дохе.

#в стране и мире #Израиль #переговоры #Доха #ХАМАС #обмен
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 