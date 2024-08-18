В ХАМАС сообщили о новом предложении о прекращении огня от Израиля

В новом предложении Израиля по прекращению огня описаны новые условия по обмену заложниками и отходу от некоторых пунктов. Об этом сообщает ХАМАС.
«Нетаньяху продолжает препятствовать достижению соглашения и выдвигает новые условия и требования с целью свести на нет усилия ООН и посредников и продлить войну», - говорится в заявлении палестинского движения.
В ХАМАС подчеркнули, что новое прекращение огня в секторе Газа «соответствует условиям Израиля».
Отмечается, что предложение «создает препятствие заключению сделки об обмене» из-за новых условий.
Ранее представитель ХАМАС в Ливане заявил о безуспешности переговоров в Дохе.
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