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Times: ВСУ будет тяжело отступать из Курской области

Автор публикации отмечает, что сейчас ВС РФ в Курской области находятся в полной боевой готовности.
Елизавета Кондрикова 2024-08-20 03:32:07
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

Вторжение Украины в Курскую область может обернуться для киевского режима огромными потерями из-за проблем с поиском путей отхода и логистикой, заявил журналист издания Times Майкл Эванс.

«Отход под огнём или без стратегии может оказаться фатальным для Киева», - приводит RT мнение автора материала.

Он также отмечает, что Россия находится «в полной боевой готовности» и продолжает успешное боевое наступление на стратегически важном Покровском направлении. При этом ВСУ будет трудно перебрасывать подразделения из курского приграничья на другие участки передовой.

Ранее издание Forbes писало о том, что украинские боевики теряют огромное количество бронетехники в Курской области поскольку постоянно подвергаются артобстрелам, засадам и ударам беспилотников нашей армии.

По словам пленного ВСУ, командование бросает своих военнослужащих в регионе без провизии и боеприпасов.

#ВС РФ #Киев #Курская область #ВСУ #потери ВСУ #отход
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