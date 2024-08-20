Вторжение Украины в Курскую область может обернуться для киевского режима огромными потерями из-за проблем с поиском путей отхода и логистикой, заявил журналист издания Times Майкл Эванс.

«Отход под огнём или без стратегии может оказаться фатальным для Киева», - приводит RT мнение автора материала.

Он также отмечает, что Россия находится «в полной боевой готовности» и продолжает успешное боевое наступление на стратегически важном Покровском направлении. При этом ВСУ будет трудно перебрасывать подразделения из курского приграничья на другие участки передовой.

Ранее издание Forbes писало о том, что украинские боевики теряют огромное количество бронетехники в Курской области поскольку постоянно подвергаются артобстрелам, засадам и ударам беспилотников нашей армии.

По словам пленного ВСУ, командование бросает своих военнослужащих в регионе без провизии и боеприпасов.