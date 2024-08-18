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Forbes: потери ВСУ в бронетехнике в Курской области увеличились вдвое

В материале указывается, что за весь период вторжения в российский регион, украинские боевики потеряли четыре танка и 41 БМП.
Глеб Владовский 2024-08-18 10:53:35
© Фото: Минобороны РФ

ВСУ в Курской области теряют большее число бронетехники, чем обычно. Об этом заявил обозреватель Дэвид Экс в материале для Forbes.

По его данным со ссылкой на материалы аналитиков, украинские боевики в регионе теряют огромное количество списанной техники, поскольку постоянно подвергаются артобстрелам, засадам и ударам беспилотников российской армии. Среди потерь числится танк Challenger 2 британского производства и несколько американских БТР Stryker.

«Однако пока что украинцы в Курске находятся на открытой местности и в движении. Это делает их уязвимыми - и они могут потерять гораздо больше машин, чем обычно», - говорится в материале.

Кроме того, указывается, что за весь период вторжения в Курскую область, украинские боевики потеряли четыре танка и 41 БМП.

Ранее газета WSJ, со ссылкой на американского чиновника, сообщила, что Вашингтон перестал передавать Украине разведданные об объектах на территории РФ.

#в стране и мире #Курская область #потери ВСУ #Бронетехника врага
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