Воздушная разведка обнаружила скопление ВСУ в одном из приграничных районов Курской области - на точки, где хотели укрепиться боевики, сбрасываются авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Итог вылета Су-34 - это успешно выполненная задача.

В Сумской области оператор нашего беспилотника кружит над ЗРК С-125. Точку в работе этого оружия ставит управляемая ракета Х-35, выпущенная экипажем Су-34. Такая же участь уготована и для немецкого комплекса ИРИС-Т, наш «Искандер» бьет точно в цель.

В Курской области боевики на бронемашине «Казак» не успели заехать в лесопосадку и замаскироваться, а расчет «Ланцета» без промедлений отправил барражирующий боеприпас к указанной цели. Нашу пехоту прикрывают танки Т-72. Экипажи заняли позиции и готовы в любой момент сорваться с места при появлении мобильной группы украинских формирований, отрабатывая по ним прямой наводкой.

Вражеские беспилотники каждый день охотятся за нашей техникой, но остаются ни с чем. Все потому, что наши бойцы научились таким образом маскировать свои позиции, что не только с воздуха не определишь местоположение, но даже с дороги не скажешь о том, что здесь стоит танк.

Командир танка с позывным «Чех» больше года в зоне СВО. В Курскую область их батальон направили для усиления группировки «Север». В том, что наши силы превосходят вражеские нисколько не сомневается.

«Противник рассыпался на малые группы. Так же путем воздушной, наземной разведки они отслеживаются и накрываются плотным огнем. Экипаж как всегда боевой, слаженный. Уже работаем давно. Все готовы к выполнению боевых задач», - сообщил «Чех».

Командование ВСУ бросает своих военнослужащих без провизии и боеприпасов, об этом сообщают боевики, которые сдаются в плен в Курской области.

«Нам была поставлена задача – находиться на пункте наблюдения возле моста. Но что-то пошло не так. Начальство не смогло подвезти провизию, рации. Связи абсолютно не было. Огонь сначала был с вашей стороны, а потом – с нашей стороны», - рассказал пленный ВСУ Сергей Завадский.

По данным Министерства обороны России, с начала боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 2800 военнослужащих. Растут и потери в технике - украинские формирования лишились более 80- танков и бронетранспортеров.