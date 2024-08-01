Под завалами дома в Нижнем Тагиле могут находиться три человека

Существует вероятность нахождения трех человек под завалами частично разрушенного после взрыва дома в Нижнем Тагиле. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Предварительно, под завалами еще находятся три человека», - сказал собеседник агентства.

Количество пострадавших увеличилось до 13 человек, в числе которых семь детей. Один житель отпущен на амбулаторное лечение, остальные пострадавшие госпитализированы. Со слов источника ТАСС в оперативных службах, погибли два человека, один из которых - ребенок.

Ранее стало известно о взрыве газовоздушной смеси в многоквартирном доме. В МВД начали проверку после заявлений очевидцев о незнакомых мужчинах в форме газовщиков. Жители Нижнего Тагила сообщили, что незнакомцы перед входом из подъезда, где прогремел взрыв, стукнули по трубе.