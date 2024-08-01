МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Под завалами дома в Нижнем Тагиле могут находиться три человека

Со слов источника, при взрыве дома в Нижнем Тагиле пострадали 13 человек.
Услада Дубинина 2024-08-01 21:55:19
© Фото: mchs_official Telegram

Существует вероятность нахождения трех человек под завалами частично разрушенного после взрыва дома в Нижнем Тагиле. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Предварительно, под завалами еще находятся три человека», - сказал собеседник агентства.

Количество пострадавших увеличилось до 13 человек, в числе которых семь детей. Один житель отпущен на амбулаторное лечение, остальные пострадавшие госпитализированы. Со слов источника ТАСС в оперативных службах, погибли два человека, один из которых - ребенок.

Ранее стало известно о взрыве газовоздушной смеси в многоквартирном доме. В МВД начали проверку после заявлений очевидцев о незнакомых мужчинах в форме газовщиков. Жители Нижнего Тагила сообщили, что незнакомцы перед входом из подъезда, где прогремел взрыв, стукнули по трубе.

#взрыв #газ #МВД #МЧС #Нижний Тагил #оперативные службы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 