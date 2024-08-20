Путин возложил цветы к могиле первого президента Чечни

Президент Российской Федерации Владимир Путин начал свой рабочий видит в Чечню с возложения цветов к могиле первого президента республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Глава государства отдал дать памяти и уважения первому чеченскому лидеру и отметил его вклад в становление республики.

Сопровождают российского лидера Председатель Совета алимов СКФО Хож-Ахмед Кадыров и руководство республики.

Ранее вертолет президента приземлился в аэропорту Грозного. Там Путина встретил глава республики Рамзан Кадыров. Для президента посещение Чечни стало третьим визитом в северокавказский регион за день. До этого он посетил Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.