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Путин возложил цветы к могиле первого президента Чечни

Глава государства отметил вклад первого чеченского президента в становление благополучной и мирной республики.
Ян Брацкий 2024-08-20 21:15:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин начал свой рабочий видит в Чечню с возложения цветов к могиле первого президента республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Глава государства отдал дать памяти  и уважения первому чеченскому лидеру и отметил его вклад в становление республики.

Сопровождают российского лидера Председатель Совета алимов СКФО Хож-Ахмед Кадыров и руководство республики.

Ранее вертолет президента приземлился в аэропорту Грозного. Там Путина встретил глава республики Рамзан Кадыров. Для президента посещение Чечни стало третьим визитом в северокавказский регион за день. До этого он посетил Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.

#Путин #возложение цветов #чечня #Президент #ахмат-хаджи кадыров
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