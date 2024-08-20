Россия поднимет тему теракта на «Северных потоках» на площадке СБ ООН

Россия на определенном этапе поднимет тему теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» на площадке Совета Безопасности ООН. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Конечно, в какой-то определенный момент мы доведем это до сведения Совета Безопасности. Скорее всего, на открытом брифинге», - подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Ранее директор третьего департамента Министерства иностранных дел Олег Тяпкин сообщил, что Москва предъявила Германии официальные претензии по расследованию подрывов «Северных потоков». Россия не намерена мириться с текущим положением дел, отметил он, а значит будет требовать от официального Берлина исполнения его обязательств в области борьбы с терроризмом.

На днях Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на украинского дайвера, которого ведомство подозревает в причастности к подрыву газопроводов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ назвала это попыткой истинных заказчиков снять с себя ответственность.