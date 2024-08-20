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Эксперт Можегов объяснил отказ Харрис от дебатов с Трампом на Fox News

Сегодня Дональд Трамп объявил, что вице-президент США Камала Харрис отказалось от проведения дебатов с ним 4 сентября.
Ян Брацкий 2024-08-20 16:33:14
© Фото: Annabelle Gordon Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Отказ вице-президента США Камалы Харрис от участия в предстоящих дебатах с Дональдом Трампом на площадке телеканала Fox News вызваны паническим страхом. Об этом «Звезде» рассказал американист и историк Владимир Можегов.

«Причины отказа Камалы и ее команды от дебатов очевидцы. Они панически боятся повторения кошмара, который случился на дебатах с Байденом. Поэтому люди, стоящие за Камалой, боятся ее встречи с Трампом», - полагает Можегов.

Однако, теледебаты состоятся, это большая политическая традиция и отказ от нее больно ударит по имиджу кандидата, напомнил эксперт.

«Мы эти дебаты увидим, потому что это сформировавшаяся традиция политикума США. Как минимум, мы увидим дебаты кандидатов в вице-президенты от Трампа и Харрис. Мне кажется, что они будут не менее интересны», - предположил американист.

Сейчас команда Харрис пытается создать для нее идеальные условия, оградить от нападок Трампа и выбрать площадку, где она будет чувствовать себя уверенно, считает Можегов.

«Пока длится медовый месяц, все в эйфории славят Камалу. Это пройдет. Невозможно держать людей в эйфории так долго. Все увидят Камалу, какая она есть. Так что нас ожидает очень интересная политическая осень», - допустил собеседник «Звезды».

Напомним, Камала Харрис ранее проинформировала команду Дональда Трампа об отказе от участия в дебатах с ним на площадке консервативного телеканала Fox News. Сам Трамп заявил, что не удивлен отказом.

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