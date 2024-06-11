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Попова предупредила о риске заразиться новым вариантом коронавируса

Глава Роспотребнадзора отметила, что каждый новый штамм Covid-19 умеет обходить иммунитет, сформированный ранее.
Сергей Лебедев 2024-06-11 07:10:16
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Global Look Press

В данный момент существует опасность заразиться новым вариантом коронавируса, от которого пока нет защиты. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, каждый следующий геновариант вируса умеет обходить сформированный ранее иммунитет.

«Поэтому сегодня есть опасность подхватить новый вариант коронавируса, тот от которого у нас пока ещё нет защиты», - цитирует РИА Новости слова Анны Поповой.

Напомним, недавно министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в больницах сейчас находятся более 20 тысяч пациентов, зараженных Covid-19. По его словам, специалисты ведут наблюдение за изменчивостью коронавируса.

Министр отметил, что продолжаются работы по улучшению эффективности вакцин, лекарственных препаратов и терапии.

#Россия #COVID-19 #роспотребнадзор #заражение #анна попова #коронавир
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