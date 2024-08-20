МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Су-34 уничтожил комсостав 47-й бригады ВСУ в Сумской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика поразил украинский пункт управления и склад с боеприпасами противника авиабомбами с УМПК.
2024-08-20 11:54:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России показало видео с последствиями сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

По данным ведомства, удары наносились сегодня ночью по пункту управления и складу с вооружением и боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Глухов Сумской области.

В описании к видео сказано, что склад с вооружением и боеприпасами и пункт управления 47-й омбр ВСУ были уничтожены. Противник понес потери в живой силе. На пункте управления были уничтожены командный состав и военнослужащие 47-й бригады ВСУ.

На кадрах объективного контроля видно, что на месте падения бомб происходит детонация. Получив подтверждение об уничтожении целей, Су-34 вернулись на аэродромы.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении экипажем Су-34 украинского ЗРК С-300П в Харьковской области. Пусковые установки вражеского комплекса наносили удар по объектам в Белгородской области. Для уничтожения комплекса была применена управляемая ракета Х-35.

УМПК крепится к корпусу авиационной бомбы, которая подвешивается к самолету с помощью креплений. После сброса с носителя на боеприпасе раскладывается крыло, и бомба совершает планирующий полет к цели. Таким образом, УМПК делает свободнопадающие авиабомбы корректируемыми, что позволяет наносить удары с воздуха с более далекого расстояния и не попадать в зону действия вражеской ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #су-34 #МО РФ #СВО #УМПК
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 