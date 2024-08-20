Су-34 уничтожил комсостав 47-й бригады ВСУ в Сумской области

Министерство обороны России показало видео с последствиями сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

По данным ведомства, удары наносились сегодня ночью по пункту управления и складу с вооружением и боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Глухов Сумской области.

В описании к видео сказано, что склад с вооружением и боеприпасами и пункт управления 47-й омбр ВСУ были уничтожены. Противник понес потери в живой силе. На пункте управления были уничтожены командный состав и военнослужащие 47-й бригады ВСУ.

На кадрах объективного контроля видно, что на месте падения бомб происходит детонация. Получив подтверждение об уничтожении целей, Су-34 вернулись на аэродромы.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении экипажем Су-34 украинского ЗРК С-300П в Харьковской области. Пусковые установки вражеского комплекса наносили удар по объектам в Белгородской области. Для уничтожения комплекса была применена управляемая ракета Х-35.

УМПК крепится к корпусу авиационной бомбы, которая подвешивается к самолету с помощью креплений. После сброса с носителя на боеприпасе раскладывается крыло, и бомба совершает планирующий полет к цели. Таким образом, УМПК делает свободнопадающие авиабомбы корректируемыми, что позволяет наносить удары с воздуха с более далекого расстояния и не попадать в зону действия вражеской ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.