Украинский зенитный ракетнй комплекс С-300П уничтожил экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщает МО РФ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что вражеский ЗРК был уничтожен в районе населенного пункта Вольное в Харьковской области. Минобороны России добавило, что пусковые установки вражеского комплекса нановили удар по объектам в Белгородской области.

Позицию С-300П выявили средства российские воздушной разводки. Для его уничтожения был применена управляемая ракета Х-35. МО РФ отметило, что комплекс был уничтожен полностью.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении цели, экипаж российского самолета вернулся на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России ударил ночью по ВСУ на границе Курской области бомбами ФАБ-500.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.