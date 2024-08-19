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Экипаж Су-34 уничтожил украинский ЗРК С-300П в Харьковской области

Минобороны России уточнило, что украинский зенитный ракетный комплекс был уничтожен полностью.
2024-08-19 11:53:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинский зенитный ракетнй комплекс С-300П уничтожил экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщает МО РФ. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что вражеский ЗРК был уничтожен в районе населенного пункта Вольное в Харьковской области. Минобороны России добавило, что пусковые установки вражеского комплекса нановили удар по объектам в Белгородской области. 

Позицию С-300П выявили средства российские воздушной разводки. Для его уничтожения был применена управляемая ракета Х-35. МО РФ отметило, что комплекс был уничтожен полностью. 

Получив подтверждение от разведки об уничтожении цели, экипаж российского самолета вернулся на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России ударил ночью по ВСУ на границе Курской области бомбами ФАБ-500. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #су-34 #Харьковская область #спецоперация #х-35 #С-300П
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