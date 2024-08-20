Суд рассмотрит продление ареста четверым фигурантам дела о «Крокусе»

Еще четверым обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» могут продлить арест. Сегодня, в 12.00 состоится заседание Басманного суда Москвы, где будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении меры пресечения.

Речь идет об Алишере Касимове - он сдал квартиру одному из исполнителей теракта - Мухаммадсобиру Файзову*. А также в отношении Диловара, Аминчона и Исроила Исломовых*, которые обвиняются в пособничестве.

Известно, что Диловар Исломов* владел автомобилем Renault, на котором террористы уехали с места преступления, он продал его в феврале, однако на него осталось оформлено ОСАГО. Также спецслужбы сообщили, что обвиняемый Диловар, его брат Аминчон и отец Исроил знали о намерениях совершить теракт.

Предприниматель Алишер Касимов ранее заявлял, что не знал о готовящемся теракте. Известно, что он является гражданином РФ, женат и у него трое несовершеннолетних детей. Он стал восьмым обвиняемым.

Ранее суд продлил до 22 ноября арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализода*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*. Накануне также до 22 ноября был продлен арест еще четверым обвиняемым. Всего арестовано 12 человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта во время концерта группы «Пикник». Нападавшие открыли стрельбу, а после подожгли концертный зал. В результате погибли 145 человек, шестеро из которых дети. Всего пострадали 695 человек.

* Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.