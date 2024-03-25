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Суд арестовал трех подозреваемых в пособничестве напавшим на «Крокус» террористам

Трех подозреваемых арестовали до 22 мая.
Никита Черненко 2024-03-25 18:50:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Басманный суд отправил в СИЗО трех фигурантов, подозреваемых в пособничестве террористам, которые напали на «Крокус Сити Холл». Арестованные пробудут под арестом до 22 мая.

Следствие обвиняет в пособничестве Диловара, Аминчона и Исроила Исломовых. Известно, что Диловар владел автомобилем Renault, на котором террористы уехали с места преступления, он продал его в феврале, однако на него осталось оформлено ОСАГО. Всех троих подозревают в преступлении по статье «Террористический акт».

Ранее Басманный суд в ходе закрытого заседания принял решение отправить под арест четырех обвиняемых по делу о совершении теракта в «Крокусе». Обвиняемых заключили под стражу на два месяца, они будут находиться в СИЗО до 22 мая 2024 года.

#в стране и мире #Теракт #арест #суд #пособничество #Крокус сити холл
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