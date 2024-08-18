После землетрясения на Камчатке погибших и пострадавших нет

В Камчатском крае после зафиксированных подземных толчков спасатели осмотрели здания в некоторых городских округах. Сообщается о проведенных осмотрах в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, в Мильковском округе. а также Елизовском и Усть-Камчатском районах.

Для этого задействовали 11 осмотровых групп, сообщает пресс-служба камчатского главка МЧС РФ.

«Специалистами, в числе которых сотрудники ГУ МЧС России по Камчатскому краю и КГКУ "ЦОД", а также представители администраций муниципалитетов, произведен осмотр социально значимых и потенциально опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения», - указали в ведомстве.

Кроме того, единые дежурно-диспетчерские службы уже получили от жителей региона сообщения о повреждениях штукатурки и об образовавшихся трещинах в жилых домах. При этом отмечается, что среди населения нет социального напряжения, а также отсутствуют погибшие и пострадавшие.

Объекты экономики, жилищно-коммунального хозяйства, а также электроснабжения, образования и лечебные учреждения с котельными работают в штатном режиме.

В ближайшие дни специалисты ЖКХ обследуют подобные объекты, чтобы сделать окончательные выводы.

Немногим ранее сейсмологические службы Камчатского края зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0. Подземные толчки ощутили в Петропавловск -Камчатском городском округе, а сами толчки зафиксировали в Тихом океане, они произошли на глубине шесть километров.

Позднее сообщалось о серии афтершоков - повторных толчков магнитудой от 3,9 до 5,0. Большая часть этих повторных толчков местными жителями не ощущалась.