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На Камчатке произошло более 250 афтершоков после землетрясения

В течение недели прогнозируются новые землетрясения магнитудой 6.
Ирина Егорова 2024-08-19 06:29:36
© Фото: Serguei Fomine Global Look Press

«Интенсивный афтершоковый процесс» сейчас переживает Камчатка после недавнего землетрясения магнитудой 7. Отмечается, что после него в регионе зафиксировано свыше 250 афтершоков. Данные приводит Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Специалисты заявляют, что механизм землетрясения и его тектоническая позиция соответствует представлениям данным процессам на Камчатке.

«В ближайшее время будет наблюдаться постепенное снижение интенсивности афтершокового процесса», - сказано в сообщении.

В связи с этим прогнозируются новые землетрясения магнитудой 6, которые будут ощущаться на 5 баллов в Петропавловске-Камчатском, подчеркнули эксперты.

Ранее сейсмологические службы Камчатского края зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0. Подземные толчки ощутили в Петропавловск -Камчатском городском округе, а сами толчки зафиксировали в Тихом океане, они произошли на глубине шесть километров. Позднее сообщалось о серии афтершоков - повторных толчков магнитудой от 3,9 до 5,0. Большая часть этих повторных толчков местными жителями не ощущалась. Жертв и пострадавших в результате опасного природного явления нет. Местные жители сообщали о повреждениях штукатурки и образовавшихся в стенах жилых домов трещинах.

#Камчатка #землетрясение #Магнитуда #подземные толчки #афтершоки
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