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NBC News: Киев больше года планировал атаку на Курскую область

По словам собеседника телеканала, Украина планировала отвлечь российские войска от других направлений, где ВСУ терпели поражение.
Глеб Владовский 2024-08-17 13:11:19
© Фото: РИА Новости

Киевские власти свыше года планировали проведение атаки на Курскую область. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на украинского высокопоставленного чиновника.

«Идея операции, подобной... недавнему удару под Курском, обсуждалась уже больше года», - заявил собеседник.

Он также добавил, что основная цель этих ударов заключалась в отвлечении внимания российских войск от направлений, где ВСУ терпели неудачи.

Ранее один из украинских военнопленных рассказал, что нападение на Курскую область планировали западные инструкторы. А другой сдавшийся в плен в Курской области украинец призвал истреблять фашизм в его стране. Он также рассказал, что в ночь перед атакой из подразделения сбежали около 50 человек, а утром - еще двое водителей. В результате наступление пришлось отложить. 

#в стране и мире #Украина #Курская область #Киевский режим
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